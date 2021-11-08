Компания Emporis обнародовала рейтинг лучших небоскребов, возведенных в 2020 году. ТОП был сформирован жюри, состоящим из экспертов в сфере архитектуры. Каждый год в течение 20 с лишним лет Emporis отбирает и премируют лучшие высотные здания, построенные по всему миру.

В этот раз впервые за всю историю премии почетный трофей достался Австралии — звание лучшего небоскреба присуждено One Barangaroo. Сооружение было возведено в Сиднее по проекту Уилкинсона Эйра — известного британского архитектора. Высота объекта составляет 271 метр. По этому показателю здание побило все рекорды в городе. Из его окон открывается панорамный вид на сиднейский Оперный театр и гавань.

В ТОП-5 лучших небоскребов также вошли:

Telus Sky, построенный в канадском Калгари;

нью-йоркский One Vanderbilt;

миланский Libeskind Tower;

шанхайский Qiantan Center.

Замкнули десятку Tour Alto, возведенный во французском Курбевуа, мельбурнский Australia 108, нью-йоркский Central Park Tower, чикагский North Wacker Drive и здание Grand Tower, спроектированное в немецком Франкфурте-на-Майне.

Почему One Barangaroo стал первым?

По мнению жюри, ключевым фактором, позволившим австралийскому небоскребу занять наивысшую позицию в рейтинге, стал оригинальный футуристичный дизайн внешнего фасада. Визуально объект похож на три лепестка, немного подкрученных в верхней части. Здание возведено на подиуме высотой 4 этажа, наружные стены которого отделаны мантией из мрамора.

Внутри башни расположены рестораны, апартаменты и казино. Нашлось также место для шикарного шестизвездочного отеля, являющегося собственностью Crown Resort Group — официального застройщика One Barangaroo и крупнейшей в Австралии корпорации, предлагающей развлекательные услуги.

Стоит напомнить, что почетная премия от Emporis в прошлом году отправилась в Россию. Звание лучшего небоскреба досталось Лахта-центру, возведенному в Санкт-Петербурге — на его территории расположена штаб-квартира компании «Газпром».