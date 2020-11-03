В Испании стартовала распродажа 1300 земельных участков под застройку. Площадь объектов составляет в среднем 200-500 квадратных метров. Земля расположена в разных частях страны и нацелена на самую широкую аудиторию покупателей: от частных лиц до крупных инвесторов, пишет Idealista. Специальную кампанию по распродаже земельных объектов инициировал портал недвижимости Solvia.

Статистика по стране

Большая часть предложений сосредоточена в следующих регионах Испании:

Валенсия — 362;

Кастилия и Леоне — 267;

Каталония — 265;

Кастилия Ла-Манча — 140;

Андалусия — 74.

Что касается провинций, то здесь земельные участки больше всего распродаются в таких городах, как Валенсия, Кастельон, Вальядолид и Гвадалахара.

Особенности распродажи

Цены на землю стартуют от 3000 евро, местами достигая 300.000, в зависимости от ее месторасположения и общей площади. Самые крупные участки представлены в мадридском регионе. Их квадратура варьируется от 3000 до 50.000 метров. Эти земли, полностью готовые к застройке, могут стать идеальным вариантом для крупных инвесторов.

В целом же, как полагает портал Solvia, представленные участки — отличное решение для семей с детьми, желающих переехать за город во время пандемии.

Что важно учесть?

Стоимость земли в Испании, предназначенной под застройку, опустилась до наиболее низкой отметки за всю историю. Некоторую недвижимость и вовсе можно получить бесплатно. Например, в одной из испанских деревушек тем, кто купит местный бар, предлагают бесплатные квадратные метры.