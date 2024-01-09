Может ли иностранец купить квартиру в Буэнос-Айресе? Эксперт подробно о рынке недвижимости Аргентины

Может ли иностранец купить недвижимость в Аргентине? Сколько стоят квартиры в Буэнос-Айресе? Какие районы в столице считаются самыми престижными? Сколько стоит снять квартиру в Буэнос-Айресе на длительный срок? Обо всем этом нам рассказал РикиДжеймс Гуг, директор по международным инвестициям и продажам в компании Desarrollos Diagonal.

«После пандемии спрос на частные дома в Аргентине начал расти»

— Как прямо сейчас обстоят дела на рынке недвижимости Аргентины? Какова ситуация с ценами?

— На данный момент цены на недвижимость в Аргентине очень низкие. Однако это в ближайшее время должно измениться, так как частные лица в полной мере пользуются возможностью и своей покупательской способностью.

В целом, рынок начинает понемногу стабилизироваться, цены перестали падать, и наметилась небольшая тенденция к росту.

— Какие объекты в Аргентине, в целом, пользуется постоянным спросом?

— В настоящее время спросом пользуются квартиры, подходящие для временной аренды, — это квартиры с двумя-тремя спальнями. Студии и квартиры с одной спальней пользовались спросом вплоть до пандемии, так как инвесторы в то время искали варианты для аренды сроком на 2 года.

Что касается цен, в Буэнос-Айресе сегодня можно купить 1-комнатную квартиру по цене от $2500 до $2800 за квадратный метр. Эти цены практически не изменились за последний год.

После пандемии спрос на частные дома в Аргентине начал расти: многие люди эмигрировали из больших городов, чтобы переехать в закрытые кварталы и поселки, расположенные в пригородах Буэнос-Айреса.

В большинстве таких случаев выкупается участок, стоимость строительства которого остается такой же, как и в городе. По данным отчета по недвижимости, сегодня стоимость строительства в стране составляет около 1000 долларов США за квадратный метр.

«Буэнос-Айрес и его Северная зона — самые востребованные места для покупки недвижимости»

— Чем примечателен Буэнос-Айрес с точки зрения недвижимости?

— Рынок недвижимости Буэнос-Айреса особенный и отличается от остальных городов страны. Он динамично развивается и является туристическим центром, поэтому здесь всегда есть чем заняться. Также он входит в число 10 крупнейших городов страны. Почти каждый житель Аргентины стремится жить в столице, где проживают самые обеспеченные граждане. И, наконец, это яркий и красивый город.

Буэнос-Айрес и Северная зона этого города — самые востребованные места для покупки недвижимости. Понятие «лучше» или «хуже» зависит от каждого клиента. Кто-то предпочитает более тихие районы, а для кого-то главными приоритетами являются транспортная доступность и доступ к удобствам.

— Где продаются самые дешевые квартиры в Буэнос-Айресе? И наоборот, самые дорогие? Какие факторы на это влияют?

— Существует три большие географические группы на которые обычно делят столицу Аргентины: непосредственно город Буэнос-Айрес, Большой Буэнос-Айрес и внутренние районы этого города.

Согласно данным, опубликованным в журнале Real Estate Report, средняя стоимость однокомнатных квартир за квадратный метр в новом доме составляет $1800 в CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, то есть Автономный город Буэнос-Айрес) и $1100 внутри города. В Большом Буэнос-Айресе однокомнатная квартира на вторичном рынке обойдется в среднем в 1600 долларов США за квадрат.

Очевидно, что квартиры на «вторичке» имеют более низкую стоимость и там более уместен торг, в зависимости от каждого конкретного случая. Согласно отчету по недвижимости в Буэнос-Айресе, средняя стоимость предложения подержанной однокомнатной квартиры в сентябре прошлого года составляла 65 000 долларов США.

В северных частях города четырехкомнатная квартира стоит в среднем 138 750 долларов США. В качестве максимального значения можно взять район Пуэрто-Мадеро, один из районов с самой высокой стоимостью — 5300 долларов США за кв.м при покупке однокомнатной квартиры; в районе Палермо стоимость квадрата будет достигать $2800-$3000; в Бельграно — $2800-$3200.

«Рынка ипотечных кредитов в Аргентине практически нет»

— Кто из иностранцев покупает недвижимость в Аргентине? В целом, каковы условия покупки недвижимости в этой стране для иностранцев? Могут ли она взять ипотеку?

— У иностранцев нет ограничений на покупку недвижимости в Аргентине. Самые активные покупатели по нашему опыту — граждане Центральной Америки и россияне. Также Буэнос-Айрес всегда является желанным местом для любого южноамериканца.

Что касается местного населения, для тех, кто получает аргентинскую зарплату, цены слишком высоки, и приобрести недвижимость практически невозможно.

Рынка ипотечных кредитов в Аргентине практически нет из-за чрезвычайных темпов инфляции. Тем не менее некоторые банки и частные лица такие кредиты иногда предоставляют.

— Сколько можно заработать на недвижимости в Аргентине и какими способами это можно сделать?

— Больше всего вы можете заработать при покупке объекта на стадии строительства, где прибыль при последующей продаже составляет 25-30%.

Сегодня покупка недвижимости для сдачи в аренду традиционным способом не приносит прибыли: среди причин этому — слабость местной валюты и действующее законодательство, которое обязывает сдавать недвижимость в аренду минимум на 3 года. К тому же, стоимость аренды обновляется каждые 6 месяцев с помощью индекса, который берет среднее значение расходов и среднее значение зарплат.

Если речь идет о временной аренде для туристов, то рентабельность может зависеть от того, как каждый владелец управляет своим бизнесом. Я, как человек со статусом суперхозяина на Airbnb, могу сказать, что многое зависит от сезона. Весна и лето — самые высокие сезоны в Буэнос-Айресе. Теперь, когда в стране новое правительство, ситуация может измениться, поскольку арендная плата будет приниматься в долларах. Так что возможности в сфере аренды недвижимости растут.

В наиболее востребованных районах Буэнос-Айреса стоимость временной аренды квартир может составлять от 100 до 200 долларов США за ночь в 3-комнатной квартире.

— Что делает аргентинский рынок недвижимости привлекательным для инвесторов?

— Рынок недвижимости Аргентины привлекателен тем, что это красивая, развивающаяся и современная страна. Также местные цены удобны для тех, кто имеет при себе иностранную валюту (стоимость недвижимости указывается в долларах). Хотелось бы отметить, что получение гражданства или вида на жительство не зависит от покупки недвижимости — это процедуры, никак не взаимосвязанные.