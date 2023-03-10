Корпоративная культура в компаниях Илона Маска выходит на новый уровень. Бизнесмен строит собственный город, чтобы там могли жить его сотрудники. Такие данные публикует Wall Street Journal.

Запланированный город Илона Маска находится рядом со строящимися производствами компаний Boring и SpaceX. За последние три года организации, связанные с Илоном Маском, купили не менее 3500 акров в районе Остина. The Wall Street Journal также отмечает, что некоторые отчеты указывают на то, что Маск контролирует до 6000 акров земли.

Согласно отчету журнала, Маск хочет, чтобы сотрудники его компаний Boring Co., Tesla и SpaceX (каждая из них имеет крупные производственные мощности недалеко от Остина), могли жить в новых домах с арендной платой ниже рыночной.

Как отмечается, видение будущего города у Илона Маска таково: «техасская утопия вдоль реки Колорадо, где его сотрудники могли бы жить и работать».

Новый проект пока включает в себя планы по строительству более 100 домов, а также благоустройству бассейна и спортивной площадки на открытом воздухе.