Инвесторы в недвижимость делятся, как правило, на две основные категории: на тех, кто вкладывает деньги в жилую недвижимость и в коммерческую. Этому есть несколько обоснований, о которых далее расскажет Алекс Кюль, генеральный директор Bauwille Polska Sp. z o.o. и основатель Клуба инвесторов Antimakler.

Жилая недвижимость для многих была более понятным и стабильным активом: какие бы кризисы и другие геополитические события не бушевали за окном, жить людям где-то надо. Потребность в аренде не исчезнет никогда. Цены на аренду падают разве что в курортных странах по причине сезонности или все тех же кризисов.

Коммерция — это надежный якорный арендатор с многолетним договором аренды, что позволяет забыть вам о таких вещах, как поиск нового арендатора и ремонты. Однако коммерция всегда требовала особого подхода. Выбор типов коммерческой недвижимости велик — это и классические магазины с ведущими ритейлерами рынка, и складские помещения, и офисы, и паркинги в городской зоне.

Здесь нужно понимать риски: просчитывать, куда пойдет рынок, учитывать макро- и микроэкномическую ситуацию в стране. Например, в пандемию очень сильно просела розничная торговля. Множество магазинчиков в центрах городов стояли пустыми, а их владельцы терпели убытки, несмотря на существущие договора аренды. Ведь что вы можете взять со своего арендатора, если он объявил банкротство? Не лучшим образом обстояли дела и с офисами — люди перешли на удаленку и только большие компании с ощутимым запасом ресурсов смогли выстоять в это время.

Другое дело — складские и логистические помещения. Онлайн-торговля переживает небывалый расцвет, и то количество товара, которое поглощает рынок, необходимо где-то хранить. Строительство подобных площадей просто захлестнуло многие страны. Но нужно учитывать и другую сторону медали в данном случае: сколько стоит земля в этой стране, аренда, рабочая сила. Именно эти факторы формируют такие составляющие, как рентабельность и загрузка.

Возьмем для примера Германию. Непомерные цены на землю, высокая аренда, отсутствие специалистов на рынке труда вынудили множество крупных компаний перенести свои мощности в другие страны, туда, где эти проблемы не стоят так остро. Именно так уже давно происходило в связке Германия–Польша — две граничащие друг с другом страны, что делает логистику крайне удобной для всей Европы.

Большой выбор земельных участков, открытый рынок труда в Польше — все это говорило предпринимателям из Германии об одном: зачем мне оплачивать колоссальные расходы и налоги, если я могу производить свой товар в соседней стране? Более того, даже его транспортировка оттуда и обратно на рынок потребления позволяла существенно выигрывать.

Важно отметить и тот факт, что в данный момент в Польше насчитывается 14 свободных экономических зон. Что это значит для бизнеса:

льготные кредиты на развитие и строительство производственных или офисных площадей;

субсидии и гранты от государства;

привлекательные условия для найма рабочей силы.

Несомненно, в такой ситуации выигрывают обе стороны. Польская казна пополняется за счет налогов от расположенных на территории страны мировых корпораций, создаются новые рабочие места. Корпорации же таким образом понижают себестоимость товаров и услуг, что, в свою очередь, открывает им новые возможности для развития. Так, рост ВВП в Польше до пандемии составил 5,5%, что превысило рост ВВП в Германии больше, чем в два раза! Германия тем временем с трудом превысила отметку в 2%.

В качестве примера приведу небольшой список фирм, которые открыли свои офисы, построили заводы и фабрики вокруг Вроцлава, где находится одна из четырнадцати экономических зон Польши: Google, Nokia, BSH, Volvo, HP, Credit Suisse, IBM, LG, BASF, Dolby, BNY Mellon, UBS, XEOS, Lufthansa, Ryanair, McKinsey&Company.

Итак, что дает нам Польша в цифрах? Прежде всего, это доходность на уровне 6-7% годовых. Порог входа — от 300,000 евро на небольшие магазинчики с сетевыми, патентными арендаторами и многолетними договорами аренды.

В Германиии доходность редко превышает 5% годовых, причем от этой цифры приходится отнимать еще несколько расходных позиций, которые влияют на конечный результат для инвестора. Во-первых, при покупке супермаркета и сдаче его в аренду крупным ритейлерам типа Aldi, Rewe, Edeka владельцу необходимо самостоятельно оплачивать страховку здания. В коммерции это немалая сумма — порядка 5000-7000 евро в год в зависимости от размера помещения. Во-вторых, на инвесторе лежит оплата налога на землю. Для коммерческой недвижимости он также немалый (это не квартиру купить, где налог составляет 100 евро в год).

В Польше оба этих пункта — забота арендатора. Значит, заявленная при покупке доходность в 6,5% годовых так и остается 6,5%. Кроме того, благодаря довольно низкому порогу входа, как я уже сказал выше, — от 300,000 евро — такой тип инвестиций становится доступным не только институциональным инвесторам, но и простым обывателям.

Однако коммерческая недвижимость в Польше доступна не каждому. Купить ее могут либо сами поляки, либо граждане стран ЕС. Покупка может осуществляться как на физическое, так и юридическое лицо.

И вот тут для немецких граждан открываются отличные возможности для экономии на налогах. В Германии при сдаче коммерческой недвижимости в аренду вы заплатите от 15 до 30% налога в ГмбХ, на которую она зарегистрирована. В Польше налог на прибыль составит всего лишь 9%.

Ну, а тем, кто всерьез заинтересовался покупкой коммерческой недвижимости в Польше, компания Bauwille Polska подберет выгодный объект и обеспечит безопасность сделки по всем требованиям закона.