Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 500,033
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.
Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.
Окончание строительства - 2025 год.Особенности квартир
- Полностью оборудованная кухня
- Пляж - 1 минута
- Бурдж Халифа - 13,8 км
- Аэропорт - 15,6 км
- Море - 14 км
- Дубай Молл - 12 минут
- Дубай Марина - 25 минут
- Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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