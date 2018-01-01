Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это сообщество Порт-де-ла-Мер, которое дает своим жителям много преимуществ, которыми можно воспользоваться и наслаждаться.

Преимущества Порт-де-ла-Мер;

+ 190 Berth Marina & Yacht Club

Доступ к пляжу

Частные ландшафтные террасы

Променад на берегу моря и пристани для яхт

5-звездочный опыт гостеприимства

Великолепный бассейн

Удобства и удобства;

3 спальни

4 баня

без мебели

BUA; 2229 кв.

Горничная комната

Прогулка в шкафчике

Порошковая комната

Прачечная

Балкон / Терраса

24/7 Безопасность

CCTV

Район барбекю

Бассейн

тренажерный зал

Фитнес-центр

Лобби, Лифт и Зона ожидания

приемная

Доступ к пляжу

Пляжный волейбол

мечеть

Водная активность

Марина и Яхта

Шоппинг и супермаркет

Ресторан и Кафе

услуги

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284