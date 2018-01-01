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Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 500,033
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Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом на море и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, открытыми и крытыми тренажерными залами, детской площадкой, садом, ресторанами и кафе.

Окончание строительства - 2025 год.

Особенности квартир
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1 минута
  • Бурдж Халифа - 13,8 км
  • Аэропорт - 15,6 км
  • Море - 14 км
  • Дубай Молл - 12 минут
  • Дубай Марина - 25 минут
  • Пляж Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Высотная резиденция Waves Opulence с садом и бассейном рядом с пляжем, Sobha Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 500,033
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технические характеристики

  • Тип - Квартира на набережной
  • Размер - 1 001 кв. Футов
  • Количество спален - 2
  • Количество ванных комнат - 2 
  • 20 минут от центра города
  • 24 минуты от аэропорта
  • без мебели
  • Аренда до января
  • Доход от аренды ( P / A ): 22 000 долларов США

особенности

Высокий этаж 

Полнометражные французские окна с потрясающим видом на канал Марина

Крытая парковка

безопасность

Центральный A / C

Встроенные шкафы

Кухонные принадлежности

Балкон

Фитнес-центр

Общий бассейн


 

О районе

 

Стратегическое расположение и современные удобства Marina Diamond 4 делают его идеальной жилой башней. Дубай Марина всегда гудит от активности. Это блестящее место назначения является домом для впечатляющих жилых башен, в том числе самой высокой в мире высотной башни Cayan Tower ‘, которая легко конкурирует с некоторыми из самых эстетически приятных городских сооружений на набережной в мире.

 
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Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
Многоквартирный жилой дом 3BR | La Sirene | Meraas
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2024
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в La Sirene, Порт-де-ла-Мер, Дубай.

La Sirene от Meraas - это сообщество Порт-де-ла-Мер, которое дает своим жителям много преимуществ, которыми можно воспользоваться и наслаждаться.

Преимущества Порт-де-ла-Мер;

  • + 190 Berth Marina & Yacht Club
  • Доступ к пляжу
  • Частные ландшафтные террасы
  • Променад на берегу моря и пристани для яхт
  • 5-звездочный опыт гостеприимства
  • Великолепный бассейн

Удобства и удобства;

  • 3 спальни
  • 4 баня
  • без мебели
  • BUA; 2229 кв.
  • Горничная комната
  • Прогулка в шкафчике
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • 24/7 Безопасность
  • CCTV
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Фитнес-центр
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Доступ к пляжу
  • Пляжный волейбол
  • мечеть
  • Водная активность
  • Марина и Яхта
  • Шоппинг и супермаркет
  • Ресторан и Кафе
  • услуги

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 

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