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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от € 277,966
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).

Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.

Окончание строительства - февраль 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.

  • Пляж - 1 км
  • Школа - 2 км
  • Торговый центр - 2 км
  • Станция метро - 500 метров
  • Центр города - 30 км
  • Аэропорт - 20 км
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 277,966
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Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций. Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта. Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
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