Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью Е-5, недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 277,966
О комплексе
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с различными планировками (от 1 до 4 спален).
Резиденция располагает бассейнами и ухоженными зелеными зонами, парковкой, детскими и спортивными площадками, фитнес-залом и сауной, ресторанами, кафе и магазинами.
Окончание строительства - февраль 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на автомагистрали Е-5.
- Пляж - 1 км
- Школа - 2 км
- Торговый центр - 2 км
- Станция метро - 500 метров
- Центр города - 30 км
- Аэропорт - 20 км
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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