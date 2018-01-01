  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор

Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор

Ускюдар, Турция
от
€405,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, садовые дуплексы 3+1 и 4+1, пентхаусы 6+2, 8+2. Площадь апартаментов от 108,94 до 428,29 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе.
Махмутлар центр, Турция
от
€114,000
Жилой комплекс Утюный новый проект в 150 м от моря в районе Татлысу, Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€241,600
Жилой комплекс Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
от
€290,000
Жилой комплекс Alya Four Seasons
Мраморноморский регион, Турция
от
€170,000
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
€179,350
Вы просматриваете
Новый проект в непосредственной близости к проливу Босфор
Ускюдар, Турция
от
€405,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Жилой комплекс Престижный ЖК в самом сердце г.Измир !
Alsancak Mahallesi, Турция
Цена по запросу
Площадь 73–233 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ Измира на берегу Эгейского моря! Проект состоит из 4 корпусов, и включает более 1000 квартир с видом на Измирский залив, а также коммерческие помещения. Площадь квартир: 56 - 234 M2. Планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 На территории: открытый/крытый/детский бассейны, детские площадки, прогулочные дорожки, открытые спортивные площадки, школа, магазины, кафе, террасы для загара, футбольное поле, баскетбольная площадка, скейт-парк, теннисный корт и мн др Расположение: Измир, Конак центральный престижный район города, деловой и культурный центр Измира, с отличной транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Рядом: метро, стадион, парк, набережная, государственная больница, трамвайная станция, культурный центр, парк, университет, школы. Расстояния: Частная больница Гази: 1,1 км Медицинская больница Измира: 2,8 км Частная средняя школа Святого Иосифа в Измире: 1,6KM Аэропорт Аднан Мендерес 20 км Средняя школа Намика Кемаля: 1,9 км Эгейский университет: 1,9 км На территории ЖК также строиться государственная школа. Трамвайная остановка стадиона “Алсанджак”: 400 м Станция Алсанджак: 1,2 км Проект предлагает различные варианты квартир, варьирующиеся от 2 + 1 до 4 + 1 типов, которые могут удовлетворить потребности каждой современной семьи
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,46 млн
Агентство: TRANIO
Проект в районе Аджаркент, Бейкоз, известном в качестве самого озеленённого района Стамбула. Уникальное расположение - между мостами Султана Мехмеда Фатиха и Султана Селима Явуза. Между Мраморным и Чёрным морями. В проекте 2 высоких здания с жилыми единицами различных планировок: апартаменты с 1-4 спальнями и пентхаусы. Три этажа занимают удобства и объекты инфраструктуры для жильцов. В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, терраса. Удобства и оснащение в доме В комплексе также есть кафе, рестораны, кинозал, помещения для проведения вечеринок, мероприятий и деловых встреч, зоопарк, гостиничный сервис: техническая поддержка, химчистка, чистка обуви, уборка. На парковке есть услуги автомойки и парковочные места с зарядными станциями для электромобилей. Расположение и объекты поблизости Недалеко от комплекса расположены магазины рестораны, кафе, больница, музей Oasis Art Project, парикмахерская, офисы.
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Жилой квартал Новые апартаменты в самом престижном районе Алании
Каракокали, Турция
от
€126,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Если вы предпочитаете индивидуальность, то это предложение для вас! Район Оба располагается всего в паре километров от центра Алании, куда вы можете добраться пешком по красивейшей и благоустроенной набережной, которая приведет вас в порт. Набережная наполнена детскими и спортивными площадками, парками, скверами, фонтанами и аллеями. Этот район считается одним из самых престижных районов Алании, потому что известен своей уютной атмосферой и облагороженной зеленой территорией. От аэропорта Газипаша Оба отделяет расстояние 42км, а от международного аэропорта в Анталии - 135км. Объекты инфраструктуры представлены большим количеством хороших разноплановых магазинов: METRO, Кочташ, Кипа. В торговом центре "Аланиум" есть всё, что нужно для повседневной жизни и отдыха: бутики, магазины бытовой и электротехники, товары для детей, продукты и многое другое. Также в районе Оба 2 раза в неделю проходит базар, где можно приобрести экологически чистые овощи и фрукты. В 2017 году в Оба был открыт центр лазерной медицины, а также новая современная Городская больница. В Оба есть свой благоустроенный пляж. Также вы можете отправиться на пляж Клеопатры, являющийся одним из красивейших песчаных пляжей курортного побережья Турции. Для любителей отголосков истории в Алании представлены лучшие исторические объекты: Кызыл Куле, крепость Алании, старая гавань, пещера Дамлаташ. Предлагаемый нами проект будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Данный комплекс состоит из трех 4-этажных блоков и 72 квартир. К продаже представлены квартиры с 2-мя, 3-мя спальнями и трехкомнатные пентхаусы. В квартирах есть роскошные элементы интерьера, такие как видеодомофон, керамический пол, глянцевый кухонный шкаф, стены с атласной краской, точечное освещение, душевые кабины. Для комфортного проживания жильцов в комплексе предусмоттены все удобства: - бассейн - фитнес зал - электрогенератор - сауна Также наша компания рада предложить вам услуги постпродажного сервиса для более комфортной адаптации на новом месте!  За более подробной информацией о комплексе, стоимости и вариантах оплаты просьба обращаться к нашим менеджерам.
Realting.com
Перейти