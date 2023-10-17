Купить новостройки в Калининград, Россия

Увеличение спроса на жилье в Калининграде, имеющее место на протяжении нескольких лет, стало одной из причин развернувшегося в городе строительного бума. Количество желающих купить квартиры в новостройках в Калининграде постоянно растет, при этом недвижимость покупают и для личного проживания, и с целью извлечения дохода.

Преимущества новостроек

По сравнению со старым жилым фондом, новые дома в Калининграде имеют целый ряд преимуществ. Они расположены в районах с отличной социальной структурой и в экологически чистых, зеленых местностях: например, жилой комплекс в Калининграде «Три кита» располагается неподалеку от парка Макса Ашманна, а из окон квартир ЖК «Новый город» видны лесные массивы и озера. Строящиеся ЖК спроектированы в соответствии с современными представлениями об удобном жилье и комфортной городской среде: рядом с домами обязательно есть не только парковки, но и открытое общественное пространство.

Кроме этого, квартиры в новостройках в Калининграде — отличное вложение денег. Поскольку превращение Калининграда и его окрестностей в популярный туристический маршрут ожидаемо оживило рынок аренды, в летнее время любую квартиру можно сдавать туристам. Выгодна подобная инвестиция и в долгосрочной перспективе: по данным REALTING, в ближайшее время стоимость квадратного метра в городе будет расти.

Какие квартиры можно купить

Те, кого интересуют новостройки в Калининграде, могут приобрести:

студии площадью от 22 кв.м; одно- и двухкомнатные квартиры; квартиры улучшенной планировки с 3-4-комнатами; апартаменты в клубных домах.

Цены

Как и везде, дешевле всего можно приобрести жилье в новостройке в Калининграде от застройщика: в строящихся домах «на стадии котлована» студии продаются за 57-64 тыс. евро. В сданных в эксплуатацию ЖК цены выше: 2-комнатная квартира площадью 69 кв.м стоит 136 тыс. евро, а 4-комнатная — от 224 до 335 тыс. евро. Самое дорогое жилье — в элитных комплексах наподобие «Рыбной Деревни»: цены на квартиры там начинаются от 154 тыс. евро.

Если вас заинтересовало новое жилье в Калининграде, выбрать подходящий вариант поможет сайт Realting.com. Учитывая, что спрос на калининградскую недвижимость не снижается, не стоит откладывать покупку: ведь цены могут вырасти уже завтра.