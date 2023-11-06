Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront

Добро пожаловать в последний кондо-отель в Бечичи, Будва. Строительство завершено в июне 2023 года, и мы рады представить вам возможность владеть полностью меблированной 2-комнатной квартирой с просторной террасой.

Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей.

Помимо наших бассейнов, у нас есть два ресторана, сауна и тренажерный зал.

Апартаменты с 2 спальнями доступны на 7-м этаже, и они варьируются в размерах от 101 до 133 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя 2 ванные комнаты и террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море.

Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь.

Апартаменты с 2 спальнями идеально подходят для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных квартирах и запланировать просмотр.