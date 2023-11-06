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Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront

Бечичи, Черногория
от
€732,250
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16
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О комплексе

Добро пожаловать в последний кондо-отель в Бечичи, Будва. Строительство завершено в июне 2023 года, и мы рады представить вам возможность владеть полностью меблированной 2-комнатной квартирой с просторной террасой.

Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей.

Помимо наших бассейнов, у нас есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. 

Апартаменты с 2 спальнями доступны на 7-м этаже, и они варьируются в размерах от 101 до 133 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя 2 ванные комнаты и террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море.

Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь.

Апартаменты с 2 спальнями идеально подходят для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных квартирах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

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Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€732,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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