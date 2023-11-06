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Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina

Будва, Черногория
от
€180,000
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27
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О комплексе

Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории.

Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома.

Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море. 

Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

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Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
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Сдача в: 2019
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Новый жилой комплекс, расположенный в небольшом, но очень уютном курортном районе Пржно, в окружении живописных гор и Адриатического моря. Место для строительства было выбрано не случайно – вблизи расположены такие достопримечательности Черногории, как визитная карточка элитный остров-отель Свети Стефан и бывшая королевская резиденция Милочер. Сам курорт Пржно, расположившийся в бухточке с песчаным пляжем и сохранивший атмосферу бывшей рыбацкой деревушки с аутентичными домами – нынешними ресторанами и тавернами вдоль променадной зоны, представляет собой уютное место для незабываемого отдыха и уединенного проживания. Комплекс имеет удачное расположение. Помимо близости известных исторических достопримечательностей – аэропорт города Тиват расположен в 25 км от комплекса, крупный город Будва с развитой инфраструктурой в 6 км, а дорога до пляжа составляет всего 7 минут ходьбы. К комплексу проложена новая подъездная дорога, выходящая на магистраль – ядранский путь и соединяющая курорт с соседними городами. Благоустройство территории, выдержанной в едином ландшафтном дизайне, включает в себя: дорожки, вымощенные природным камнем; установка декоративной подсветки по всему периметру; оборудованная детская площадка; газоны и живые изгороди между домами; естественное озеленение и посадка молодых деревьев и кустарников; круглосуточная система видеонаблюдения. Комплекс состоит из двух корпусов, каждый из которых имеет собственный подземный паркинг и квартиры, обращенные к морю.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Porto Budva
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€700,000
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