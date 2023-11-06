One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna

Представляем новые 1-комнатные апартаменты в престижном пригороде Будвы. Эти апартаменты площадью от 41 до 64 квадратных метров идеально подходят для тех, кто ищет комфортный и роскошный образ жизни с панорамным видом на море.

С опциями на первом, третьем и четвертом этажах, каждая квартира оснащена террасой и панорамными окнами. Цена начинается от 147 600 до 230 400 EUR. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства и, как ожидается, будет завершен в июне 2023 года. Клубный дом расположен в отличном месте, обеспечивая отличный доступ к инфраструктуре города, предлагая спокойный пляжный курортный образ жизни.

Вид из каждой квартиры захватывает дух, предлагая незабываемые закаты и потрясающий вид на Будванскую Ривьеру. Комплекс также включает в себя собственный бассейн и сауну, добавляя дополнительный уровень комфорта и уюта в вашу жизнь.

Дом построен с использованием высококачественных отделочных материалов европейского производства, гарантируя, что каждая квартира имеет высочайшее качество. Не упустите возможность владеть роскошью в одном из самых красивых и востребованных мест на Будванской ривьере. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!