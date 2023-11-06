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Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood

Тиват, Черногория
от
€250,000
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8
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О комплексе

Роскошная квартира с 2 спальнями с террасой площадью 19 кв.м, откуда открывается захватывающий вид на городской горизонт. Эта потрясающая квартира расположена на верхнем этаже здания и имеет эксклюзивный вход на лифте, который ведет прямо в блок.

Эта квартира имеет площадь жилой площади 62 кв.м., просторную гостиную, которая сочетает в себе современную кухню и столовую. Две спальни разделены ванной комнатой, в которой будет установлено подогрев пола.

В настоящее время здание находится в стадии строительства и его планируется завершить во второй половине 2023 года. Готовая квартира будет иметь полностью меблированные стены и полы, электричество, воду и канализацию, а также блок A/C в каждой комнате, обеспечение того, чтобы жители наслаждались самым высоким уровнем комфорта.

Дополнительно включено парковочное место, обеспечивающее удобство и безопасность для владельцев транспортных средств. Для тех, кто ищет полностью оборудованный дом, в предложение можно добавить кухню, мебель и небольшую бытовую технику.

Не упустите возможность сделать этот дом своим новым домом! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Brand new 2-bedroom penthouse in a peaceful neighborhood
Тиват, Черногория
от
€250,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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