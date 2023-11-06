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Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront

Тиват, Черногория
от
€292,600
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8
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О комплексе

Квартира с 2 спальнями расположена на втором этаже нового жилого комплекса. Он расположен в тихом месте Донья Ластва, который считается жемчужиной черногорского побережья.

Этот эксклюзивный отель может похвастаться двумя просторными террасами с потрясающим видом на море, которые занимают общую площадь 77 квадратных метров. Каждая квартира в комплексе имеет свое место для парковки, гарантируя, что у вас есть безопасное место для парковки вашего автомобиля.

Элегантный жилой комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам. Комплекс расположен в тихом месте, откуда открывается захватывающий вид и единство с природой. Вы можете легко добраться до центра деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут.

Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям.

Квартира имеет две спальни, что делает ее идеальным вариантом для семей или людей, ищущих дополнительное пространство. Дом и квартира отделаны высококачественными материалами, гарантирующими, что каждый аспект квартиры соответствует самым высоким стандартам роскоши и изысканности.

Таким образом, эта 2-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Two-bedroom apartment in the newest complex on the seafront
Тиват, Черногория
от
€292,600
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