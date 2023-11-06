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Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna

Бечичи, Черногория
от
€277,500
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29
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О комплексе

Добро пожаловать в престижный клубный дом, расположенный в красивом пригороде Будвы. Комплекс предлагает роскошные 2-комнатные апартаменты площадью от 71 до 75 квадратных метров. Каждая квартира предназначена для обеспечения максимального комфорта и элегантности, с панорамными окнами, которые предлагают потрясающий вид на Будванскую Ривьеру и море.

Апартаменты доступны на втором, третьем и четвертом этажах, каждый с двумя террасами, двумя ванными комнатами и невероятным видом на море. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства, завершение которого ожидается в июне 2023 года с использованием отделочных материалов премиум-класса европейского производства. В комплексе также есть собственный бассейн и сауна, которые добавляют общий комфорт и уют жизни здесь. С ценами от 277 500 до 319 500 EUR, это отличная инвестиционная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, инвестиций или отдыха.

Клубный дом обеспечивает идеальный баланс между городской жизнью и пляжным курортом. Наслаждайтесь легким доступом к городской инфраструктуре Будвы, наслаждаясь спокойствием пляжного района. Из каждой квартиры в комплексе вас ждет незабываемый закат и живописный вид на Будванскую ривьеру.

Не упустите шанс приобрести райский уголок. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и посмотреть для себя, что может предложить наш эксклюзивный комплекс.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

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Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Бечичи, Черногория
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€277,500
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