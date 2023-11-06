One-bedroom Apartment in Porto Budva

Эта однокомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже, предлагает потрясающий центральный вид на море. Жилая площадь составляет 54,47 м2 с дополнительной террасой площадью 20 м2, общей площадью 74,47 м2. В апартаментах есть просторная гостиная, столовая с кухней, одна спальня, одна ванная комната и кладовая. С террасы открывается панорамный вид на улицу Медитеранскую и город. Квартира полностью меблирована. Чем раньше вы инвестируете, тем больше скидка и ниже цена!

Ожидаемый доход от аренды квартиры B502 – 30.000 Евро (минимум 100 ночей в год).

Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества.