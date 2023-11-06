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Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront

Бечичи, Черногория
от
€229,250
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17
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О комплексе

Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной квартирой-студией с террасой.

Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей.

В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей.

Апартаменты Studio доступны на 6-м и 7-м этажах, и они варьируются в размерах от 35 до 43 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу.

Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

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Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€229,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: CRASSULA Estate
Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места. Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид.  Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен. Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные.  Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
€94,100
Площадь 42–112 м²
6 объектов 6
Застройщик: Montenegro Sun Realty
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказываются на состоянии здоровья. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА Все квартиры оборудованы большими террасами и имеют панорамный вид на море. Комплекс состоит из двух зданий и имеет подземный паркинг. Площадь общей жилой застройки составляет 4 300 м2, а площадь апартаментов варьируется от 47 до 150 м². Проект предусматривает возможность объединения квартир по желанию покупателей. Апартаменты имеют планировку класса люкс, которая предусматривает отдельный санузел в каждой спальне. В отделке всех помещений использовались высококачественные материалы, в конструкциях окон и фасадах были применены современные технологии энергосбережения. Оба здания оборудованы лифтами. Кроме этого в комплексе SV. Luka присутствует: круглосуточная охрана закрытой территории; спутниковое телевидение, которое транслирует российские каналы; бассейн с пресной водой, рекреационная зона; услуги управляющей компании; фитнесс-центр с тренажерным залом. На территории отеля располагаются спортплощадки, детский городок, зоопарк и частные виллы. Пляжи полностью отреставрированы и оборудованы удобными спусками в воду. Если вы захотите понежиться на берегу моря, всего в 8 минутах ходьбы располагается чистейший песчано-галечный пляж Велики Песак. Он удостоен почетного голубого флага ЕС, который выдается, согласно высоким европейским стандартам, за безупречную чистоту. ПЛОЩАДЬ КВАРТИР В здании А размещается 7 типов квартир: студия 45 м²; квартира 175 м²; квартира 132 м²; квартира 87,2 м²; квартира 81,6 м²; квартира 55,8 м²; квартира 54,3 м². Здание В включает 5 типов квартир: квартира 145,1 м²; квартира 92 м²; квартира 91,1 м²; квартира 53,1 м²; квартира 52 м²; квартира 58,3 м² с прилегающим к ней земельным участком. На цокольном этаже размещаются: гараж 1-го уровня; гараж 2-го уровня. Апартаменты продаются с декоративной отделкой, полностью оборудованные ванными комнатами. Напольное покрытие спален выполнено из твердолиственных пород дерева. Санузлы, кухни и гостиные облицованы плиткой. В комнатах установлены кондиционеры, а полы оборудованы системой подогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в квартирах в любое время года. В холле и на лестницах уложена специальная антискользящая плитка и гранит. Стоимость квадратного метра в комплексе SV. Luka составляет 2 200 –2 700 евро. Гаражи стоят от 5 000 до 26 000 евро. Они оплачиваются отдельно. Форма оплаты — на выбор покупателя. Возможно составление индивидуального графика погашения платежей.
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