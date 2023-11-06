Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront

Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной квартирой-студией с террасой.

Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей.

В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей.

Апартаменты Studio доступны на 6-м и 7-м этажах, и они варьируются в размерах от 35 до 43 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу.

Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.