Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront

Печурице, Черногория
42–112 м²
6
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказываются на состоянии здоровья.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА
Все квартиры оборудованы большими террасами и имеют панорамный вид на море. Комплекс состоит из двух зданий и имеет подземный паркинг. Площадь общей жилой застройки составляет 4 300 м2, а площадь апартаментов варьируется от 47 до 150 м². Проект предусматривает возможность объединения квартир по желанию покупателей.
Апартаменты имеют планировку класса люкс, которая предусматривает отдельный санузел в каждой спальне. В отделке всех помещений использовались высококачественные материалы, в конструкциях окон и фасадах были применены современные технологии энергосбережения. Оба здания оборудованы лифтами. Кроме этого в комплексе SV. Luka присутствует:
круглосуточная охрана закрытой территории;
спутниковое телевидение, которое транслирует российские каналы;
бассейн с пресной водой, рекреационная зона;
услуги управляющей компании;
фитнесс-центр с тренажерным залом.
На территории отеля располагаются спортплощадки, детский городок, зоопарк и частные виллы. Пляжи полностью отреставрированы и оборудованы удобными спусками в воду. Если вы захотите понежиться на берегу моря, всего в 8 минутах ходьбы располагается чистейший песчано-галечный пляж Велики Песак. Он удостоен почетного голубого флага ЕС, который выдается, согласно высоким европейским стандартам, за безупречную чистоту.
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
В здании А размещается 7 типов квартир:
студия 45 м²;
квартира 175 м²;
квартира 132 м²;
квартира 87,2 м²;
квартира 81,6 м²;
квартира 55,8 м²;
квартира 54,3 м².
Здание В включает 5 типов квартир:
квартира 145,1 м²;
квартира 92 м²;
квартира 91,1 м²;
квартира 53,1 м²;
квартира 52 м²;
квартира 58,3 м² с прилегающим к ней земельным участком.
На цокольном этаже размещаются:
гараж 1-го уровня;
гараж 2-го уровня.
Апартаменты продаются с декоративной отделкой, полностью оборудованные ванными комнатами. Напольное покрытие спален выполнено из твердолиственных пород дерева. Санузлы, кухни и гостиные облицованы плиткой. В комнатах установлены кондиционеры, а полы оборудованы системой подогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в квартирах в любое время года. В холле и на лестницах уложена специальная антискользящая плитка и гранит.
Стоимость квадратного метра в комплексе SV. Luka составляет 2 200 –2 700 евро. Гаражи стоят от 5 000 до 26 000 евро. Они оплачиваются отдельно. Форма оплаты — на выбор покупателя. Возможно составление индивидуального графика погашения платежей.