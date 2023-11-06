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One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace

Тиват, Черногория
от
€163,400
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9
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О комплексе

Апартаменты с 1 спальней в элегантном жилом комплексе расположены в тихом месте Донья Ластва. Эта эксклюзивная недвижимость является одной из двух доступных квартир такого типа в комплексе и расположена на первом этаже, предоставляя вам легкий доступ ко всем удобствам.

Квартира может похвастаться потрясающим видом на море, которым можно наслаждаться с частного сада или террасы, в зависимости от того, какую квартиру вы выберете. Первая квартира площадью 47 квадратных метров имеет просторную террасу. Вторая квартира может похвастаться частным садом и террасой общей площадью 43 квадратных метра. Обе квартиры имеют собственное место для парковки.

Комплекс недавно построен и расположен в тихом и спокойном районе, который предлагает вам наслаждение захватывающими дух видами и гармонией с природой. Вы можете легко получить доступ к центру деловой и культурной жизни, так как для того, чтобы добраться до Порто Монтенегро, требуется всего 10 минут. Комплекс построен с использованием материалов самого высокого качества, гарантируя, что дом и квартира соответствуют европейским стандартам и изысканным вкусам.

Квартира расположена в четырехэтажном здании, которое оснащено собственным лифтом, что позволяет легко добраться до вашего дома без каких-либо хлопот. Комплекс также обеспечивает доступ к пляжу, так что вы можете наслаждаться красотой моря прямо у вашего порога. Кроме того, набережная находится всего в 3 минутах езды, предоставляя вам легкий доступ к различным ресторанам, кафе и другим развлекательным заведениям.

Таким образом, эта 1-комнатная квартира в элегантном жилом комплексе является отличной инвестиционной возможностью, которая предлагает вам роскошный образ жизни, захватывающие дух виды и близость ко всем удобствам. Выберете ли вы квартиру с частным садом или террасой, вы будете наслаждаться спокойствием и красотой черногорского побережья. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и сделать эту квартиру мечты своей.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace
Тиват, Черногория
от
€163,400
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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