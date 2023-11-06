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1-bedroom apartment with private entrance to the Spa

Будва, Черногория
от
€453,600
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27 1
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О комплексе

Потрясающие однокомнатные апартаменты A105 /A106 /A107 теперь доступны для покупки. Расположенные на первом этаже спа-центра, апартаменты этого типа имеют частный вход, обеспечивая конфиденциальность и эксклюзивность для жителей. Квартира также обеспечивает доступ к удобствам спа-центра, включая фитнес-центр и бассейн.

Что отличает этот тип квартиры, так это возможность разделить ее на две независимые студии, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании пространства. Это делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет доход от аренды или кому может потребоваться разместить различные условия проживания.

Кроме того, терраса может быть разделена на две отдельные террасы, каждая площадью 25 квадратных метров. 

Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, что делает эту квартиру привлекательной инвестиционной возможностью.

Ожидаемый доход от аренды квартиры A105 / A106 / A107 – 35.000 евро (минимум 100 ночей в год)

Не упустите шанс приобрести эту роскошную однокомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.

Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами.

Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году.

Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%.

Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%. 

Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 

Местонахождение новостройки
Будва, Черногория

Видеообзор многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa

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1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Будва, Черногория
от
€453,600
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