Studio Apartment in the new complex near the center

Потрясающая квартира-студия в совершенно новом комплексе, который в настоящее время строится в прекрасном городе Будва.

Эта современная квартира идеально подходит для тех, кто ищет удобное и функциональное жилое пространство. Квартира расположена в тихом районе, но все еще недалеко от центра, Старого города, пляжей, магазинов и всей необходимой инфраструктуры.

Этот тип квартиры доступен на 4-м этаже здания, который имеет в общей сложности 7 этажей. Квартира может похвастаться террасой, обеспечивающей множество естественного света и приятную атмосферу. Квартира компактная и уютная, общей площадью 30,88 квадратных метров.

Есть опция купить парковочное место под зданием за 18.000-20.000 евро.

А поскольку комплекс в настоящее время находится в процессе строительства, сейчас самое подходящее время для инвестиций и экономии денег.

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