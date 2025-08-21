Показать объекты на карте Показать объекты списком
Инвестиционная недвижимость в Southern Region, Мальта

12 объектов найдено
Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дворец 15-го века в Корми Редкий кусок мальтийского наследия Расположенный в УЦА Корми, это…
Цена по запросу
Инвестиционная в Qrendi, Мальта
Инвестиционная
Qrendi, Мальта
Количество спален 1
Этот исторический Палаццо, которому более 400 лет, имеет величественный Торри с его стенами …
Цена по запросу
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Великолепный Палаццо в сердце Зеббуга Расположенный в самом сердце очаровательного города З…
Цена по запросу
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Палаццо в искомой деревне Зеббуг будет продаваться в форме раковины Он станет 4-комнатным ки…
Цена по запросу
Инвестиционная в Qrendi, Мальта
Инвестиционная
Qrendi, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
•Этот палаццо был трудом любви и является одним из немногих Палаццо, который был восстановле…
Цена по запросу
Инвестиционная в Luqa, Мальта
Инвестиционная
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный Палаццо в этой красивой и спокойной деревне Лука, расположенной рядом со всеми уд…
Цена по запросу
Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый Палаццино, подвергшийся обширной реставрации нынешними владельцами, чтобы сохранить…
Цена по запросу
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость была структурно преобразована, разрешения на 16-комнатный бутик-отель, состоящи…
Цена по запросу
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 1
Красивый Палаццо, принадлежащий дворянской семье, относящейся к 1600-м годам, построенный на…
Цена по запросу
Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Великолепный 340-летний 3-этажный таунхаус в центре деревни Корми. 17 номеров, центральный д…
Цена по запросу
Инвестиционная в Zebbug, Мальта
Инвестиционная
Zebbug, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в Зеббуге, эта прекрасная недвижимость была спроектирована по приказу Великого…
Цена по запросу
Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Qormi (область Сан-Горг) - один из видов Большого Палаццо, полный аффрески, расположенный в …
Цена по запросу
