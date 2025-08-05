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Инвестиционная недвижимость в Корми, Мальта

коммерческая недвижимость
29
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Красивый Палаццино, подвергшийся обширной реставрации нынешними владельцами, чтобы сохранить…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Великолепный 340-летний 3-этажный таунхаус в центре деревни Корми. 17 номеров, центральный д…
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Qormi (область Сан-Горг) - один из видов Большого Палаццо, полный аффрески, расположенный в …
Цена по запросу
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Инвестиционная в Корми, Мальта
Инвестиционная
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дворец 15-го века в Корми Редкий кусок мальтийского наследия Расположенный в УЦА Корми, это…
Цена по запросу
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