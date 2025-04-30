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Дома с гаражом в Клайпедском уезде, Литва

Клайпеда
28
Паланга
38
Неринга
3
23 объекта найдено
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
НОРМАЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПАРИЗОН! Этот дом идеально подходит для жизнесп…
$910,614
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Sending YOUR LABRENTIONS. The house is located in one of the most desirable Klaipeda microd…
$311,974
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Дом 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Дом 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …
$275,339
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Дом 7 комнат в Клайпедский район, Литва
Дом 7 комнат
Клайпедский район, Литва
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Дом в Siupariai, Литва
Дом
Siupariai, Литва
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
5-room house for sale in Klaipeda district, Shikar village. This house will be perfect for p…
$234,692
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Дом в Kalote, Литва
Дом
Kalote, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
-------------------------------------------------- НЕДАЛЕКО ОТ КЛАЙПЕДЫ, деревня Калотес. 13…
$259,892
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Дом в Stanciai, Литва
Дом
Stanciai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
$338,411
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Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Продается дом в самом центре Паланги! ==================================== ПРЕИМУЩЕСТВА: • Д…
$2,06 млн
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Дом в Скуодас, Литва
Дом
Скуодас, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Продажа сырья / ЖИВОТОК С ЗЕМЛЕЙ И ДРУГИМИ СТРУКЦИЯМИ! Дом находится в специальном месте в …
$33,920
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ КЛАЙПЕДЫ, ГИРУЛЯЙ. Гируляй — ​​часть горо…
$471,607
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Дом в Stragnai II, Литва
Дом
Stragnai II, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается просторная 7-комнатная ( 160 кв. ) часть дома ( cottedge ) с 14 акрами земли и дру…
$140,887
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Продается 5-комнатный дом в Сленгяй, Клайпедский район. ====================================…
$323,706
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Дом 4 комнаты в Svepeliai, Литва
Дом 4 комнаты
Svepeliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Jonušai village, Lymanto street 33 (former Memel area). Fully …
$408,318
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Дом в Кретинга, Литва
Дом
Кретинга, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В КРЕТИНГЕ. -------------------------------------------------- -- --…
$85,243
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Дом в Kuliai, Литва
Дом
Kuliai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Оставьте точку - СТРАНА ИГРАТЕЛЯ ДОВИНА, ИЗ ДРУГИХ ТУПЛЕННЫХ И СЕТЕЙНЫХ ЦЕНТРОВ! Просторный…
$146,152
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
Продажа 2-х зональных уплотнений в одной стране, в другой стране в регионе, Гринхаус Кейс S …
$39,922
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Дом в Lebartai, Литва
Дом
Lebartai, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Продажа незаконченный строительный дом в районе Клайпеды -----------------------------------…
$59,346
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 281 м²
Количество этажей 1
Я приглашаю вас на день открытых дверей! 7 марта с 16:00 до 18:00. Требуется предварительная…
$248,175
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Дом в Aukstkiemiai, Литва
Дом
Aukstkiemiai, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 1
Не встречайте одинаковых людей! Модернус 364,46 КВ. M. NAMAS IN ONE OF THE LAST CRUDE PLACE …
$1,87 млн
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
$611,155
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЕТСЯ ДОМ В МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНЕ, КЛАЙПЕДА Ищете уютный и комфортный дом в Клайпеде? Неболь…
$519,994
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивное предложение для тех, кто ищет курортного спокойствия недалеко от города: Дом в …
$936,767
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Дом 5 комнат в Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Lithuania, Klaipėda district, Ketvergiai village, in a very beautiful place, near the forest…
$386,572
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Типы недвижимости в Клайпедском уезде

дуплексы

Параметры недвижимости в Клайпедском уезде, Литва

с бассейном
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