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Дома с гаражом в Каунасском уезде, Литва

Каунас
20
17 объектов найдено
Дом в Кайшядорис, Литва
Дом
Кайшядорис, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Паркидам Новый дом-дом с гарантией, сбором и белыми точками. -------------------------------…
$428,817
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Продал дом в сумерках! ____________ Просторный и функциональный дом с участком 12,13 арес я…
$440,102
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Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Все мясо ELVUS NAM продается для ремонта в Farm Building и на участке 12 ARAS! - Это имя при…
$141,283
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Дом в Vilemai, Литва
Дом
Vilemai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
В поле микстур, в вилемах, подчинённых дому! -----------------------------------------------…
$123,404
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
For sale an exclusive, stylish house in Varlova. The highest quality, maximum functionality,…
$218,051
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 676 м²
Количество этажей 2
In the prestigious Kaunas district, Freda, a house with a 26 -acre plot is sold! Functionall…
$815,529
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Дом в Piliuona, Литва
Дом
Piliuona, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
285.30 sq.m. House in Kaunas district surrounded by nature with 26.7 acres of land! Just a f…
$70,679
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Exceptional extremely large and spacious house in Žaliakalnis !! For sale luxurious, as much…
$429,512
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 431 м²
Количество этажей 4
430 ПРОДАЖА. 51 кВ. М. ЗАВОДО С 5. 47 АРИР МАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, ДОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В КУСТР…
$326,553
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Дом в Didvyriai, Литва
Дом
Didvyriai, Литва
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Продажа тупого планирующего имени ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ МИЭЛИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕСЯ ДОСТУПНОСТИ…
$435,151
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Дом в Karkazai, Литва
Дом
Karkazai, Литва
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Возобновить этот дом можно от APVA (www.apvis.apva.lt) до 14 500 евро. Мы помогаем управлять…
$191,839
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Space, space, space - 400 sq. M. m house with 16.5 ares plots in Kaunas!The ideal object for…
$283,829
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Дом в Martinava, Литва
Дом
Martinava, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
ОЧЕНЬ АККУРАТНЫЙ 2011 ГОД НА ПРОДАЖУ В КАУНАСЕ, МАРТИНАВА. САДОВЫЙ ДОМ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИЗНИ К…
$111,741
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Brick house for sale in Vaišvydava, Kirša G., Kaunas Advantages: • Very quiet place; • Near…
$114,174
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Дом в Milasaiciai, Литва
Дом
Milasaiciai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
В МИЛАШИЧУ, РАСЕЙНИЧСКИЙ РАЙОН. ПРОДАЕТСЯ ДОМ С УЧАСТОКОМ 28А! ТИХОЕ МЕСТО! ---------------…
$43,689
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Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И РОСКОШЬ - ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ В ВЫТЕНАЕ. НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА…
$434,947
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Дом в Kuras, Литва
Дом
Kuras, Литва
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Сад на продажу возле леса Генерал: • Адрес - Ова 1-я улица 8, Топливная деревня • Площадь д…
$66,686
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Параметры недвижимости в Каунасском уезде, Литва

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