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Дома с гаражом в Алитусском уезде, Литва

3 объекта найдено
Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой дом на одном из красивейших курортов Литвы - Друскининкай! Этот дом, пос…
$550,343
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Дом в Naujoji Kirsna, Литва
Дом
Naujoji Kirsna, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
$50,115
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Дом в Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
House in a unique place on the shore of Vijūnėlė General information: Sales price: € 385,0…
$419,748
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Алитусском уезде, Литва

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