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Квартиры с гаражом в Алитусском уезде, Литва

Друскининкай
5
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Друскининкай, Литва
Студия 1 комната
Друскининкай, Литва
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 4
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают около 35…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Алитусском уезде, Литва

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