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Жильё в Алитусское городское самоуправление, Литва

Алитус
31
31 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/5
€25,400
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Capital
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/9
€30,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€69,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
СЕЛЯТ В ТРИА КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ В НОВОМ ГАТВЕРЕ, ПУТИН, АЛЫТУЙ - Путин – северо-западная част…
€66,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Продается в Алитаусе, на улице надежды, в молодежном парке уютная 2-комнатная квартира с дву…
€43,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€17,000
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Capital
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€147,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
€50,000
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Capital
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Дом с центральным отоплением в Алитус, Литва
Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
3 НОМЕРА КУПЛЕНО В МИКРОРАЙОНЕ, АЛИТУЕ Продается уютная и хорошо изданная квартира площадь…
€60,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
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Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
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Capital
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,000
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Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
ПРОЦЕДУРА 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПОКРЫТИИ ВИДЗГИРА --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • отопление твердым топливо…
€19,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€37,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€36,500
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Capital
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Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€73,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 11/14
This apartment is located on the 11th floor of 14. The apartment is 72 sq.m. The building is…
€75,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Войдя в эту просторную 3-комнатную квартиру, вы сразу почувствуете уютную домашнюю атмосферу…
€60,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в …
€94,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 10/10
€53,000
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Capital
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Алитус, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ СЕНАМИТЕТА ПРОДАЕТСЯ В СЕНАМИТЕ Продается часть дома в старом городе Сильсель, в стра…
€20,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 4/5
€55,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€143,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
€79,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
€125,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
€20,900
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Capital
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Этаж 4/4
ПРОДАНО 4 -ВЫ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛЯ С DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ, АЛИТАУС ЦЕНТ…
€157,396
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира через DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ИМЯ, ALYTA CITY CENTER Ос…
€145,000
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Capital
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Типы недвижимости в Алитусское городское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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