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Дома в Алитусское городское самоуправление, Литва

15 объектов найдено
Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€17,000
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
€147,000
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Capital
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Дом с центральным отоплением в Алитус, Литва
Дом с центральным отоплением
Алитус, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
€43,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЛ ТЕБЯ И ПОЛОН В ДОМЕ ДВУХ ВЫСОТ В ЛИЦЕ ГОРОДА Рациональный дом для семьи, которая хоч…
€165,000
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Capital
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Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с With furniture, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
€150,000
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Capital
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 558 м²
Количество этажей 2
В ФЛЕЗ ПРЕЗИДЕНТА В ГОРОДСКОМ МЕСТЕ ВЫБРАЕТСЯ ИЛИ ОБМЕН СЕМЬЯ ЭРДУСА! - Просторный двухэтаж…
€165,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€37,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Алитус, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Алитус, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€36,500
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Жилой дом на продажу с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в …
€94,000
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Capital
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Дом с Furnace heating, с Stillroom в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating, с Stillroom
Алитус, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ СЕНАМИТЕТА ПРОДАЕТСЯ В СЕНАМИТЕ Продается часть дома в старом городе Сильсель, в стра…
€20,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
€143,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
€79,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
€125,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
€20,900
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Capital
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Дом в Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
ПРОДАВАЯ ЗВУК В АЛТ! ___________________________________ Гараж на продажу в стратегически у…
€19,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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