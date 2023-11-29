Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Алитусское городское самоуправление
  5. Квартиры

Квартиры в Алитусское городское самоуправление, Литва

Квартира В архив
Очистить
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с интернетом, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/5
€25,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/9
€30,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
€69,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
СЕЛЯТ В ТРИА КОМНАТЫ ПОКУПАЮТ В НОВОМ ГАТВЕРЕ, ПУТИН, АЛЫТУЙ - Путин – северо-западная част…
€66,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с With furniture
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Продается в Алитаусе, на улице надежды, в молодежном парке уютная 2-комнатная квартира с дву…
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
3 НОМЕРА КУПЛЕНО В МИКРОРАЙОНЕ, АЛИТУЕ Продается уютная и хорошо изданная квартира площадь…
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с Domestic equipment, с Apartment door from steel
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
ПРОЦЕДУРА 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ПОКРЫТИИ ВИДЗГИРА --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • отопление твердым топливо…
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с газовым отоплением, с Fitted, с Construction Wooden
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€73,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Fitted, с Construction Monolithic
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 11/14
This apartment is located on the 11th floor of 14. The apartment is 72 sq.m. The building is…
€75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Войдя в эту просторную 3-комнатную квартиру, вы сразу почувствуете уютную домашнюю атмосферу…
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Алитус, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Алитус, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 10/10
€53,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 4/5
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Алитус, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Этаж 4/4
ПРОДАНО 4 -ВЫ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛЯ С DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ, АЛИТАУС ЦЕНТ…
€157,396
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Алитус, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Алитус, Литва
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира через DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ИМЯ, ALYTA CITY CENTER Ос…
€145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти