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Производственные здания в Тукумсе, Латвия

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1 объект найдено
Производство 8 539 м² в Тукумс, Латвия
Производство 8 539 м²
Тукумс, Латвия
Площадь 8 539 м²
Продается Комплекс производственных, складских и административных помещения (завод) общей пл…
$1,52 млн
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