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Виллы с бассейном в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 23 комнаты в Рига, Латвия
Вилла 23 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 23
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$749,626
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Риге, Латвия

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