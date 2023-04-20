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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия

6 объектов найдено
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 300,000
Деревенская земля площадью более пяти гектаров, расположенная в нескольких минутах от центра…
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 120,000
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 199,000
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 199,000
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€ 212,000
Земельные участки в Alportel, Португалия
Земельные участки
Alportel, Португалия
€ 120,000
Участок на продажу расположен в Сан-Брас-де-Альпортель.- Общая площадь: 477 м2- Земля с сель…
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