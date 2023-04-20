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Земельные участки в Olhao, Португалия

11 объектов найдено
Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 90,000
Этот участок для строительства расположен в Эстрада-де-Кельфес, в Ольхао, и имеет около 800 …
Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 90,000
Деревенский участок с 11.000 м ² в Кельфе, всего в 2 км от Ольхао, имеет водный проход, кана…
Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 4,600,000
В настоящее время в собственности есть одноэтажное здание на первом этаже, с площадью имплан…
Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
€ 4,600,000
Городская земля для строительства, площадью 9108м2 расположена в северной части города Ольян…
Земельные участки в Pechao, Португалия
Земельные участки
Pechao, Португалия
€ 260,000
Террено 4080 м2, локализадо 15 минут до центра Фаро, com pré-aprovação de um projeto de cons…
Земельные участки в Estoi, Португалия
Земельные участки
Estoi, Португалия
77 м²
€ 270,000
Земля с домом, дом имеет 3 комнаты и 5 пролетов, а также хижину и сеновал. Вставлен в землю…
Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€ 91,500
Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€ 98,000
Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€ 118,500
Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€ 87,500
Земельные участки в Estoi, Португалия
Земельные участки
Estoi, Португалия
159 м²
€ 520,000
Земельный участок общей площадью 20040м2 и возможной площадью имплантации 600м2 для строител…
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