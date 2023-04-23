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Польша
Мазовецкое воеводство
Варшава
Земельные участки в Варшаве, Польша
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33 объекта найдено
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Земельные участки
Zagorze, Польша
3 255 м²
€ 419,264
For sale a beautiful plot surrounded by a forest, located near ul. Spanning, in Old Love. Pe…
Земельные участки
Zagorze, Польша
2 142 м²
€ 315,575
Земельные участки
Варшава, Польша
2 142 м²
€ 295,969
Земельные участки
Варшава, Польша
1 212 м²
€ 201,138
Земельные участки
Zagorze, Польша
2 500 м²
€ 139,325
Земельные участки
Варшава, Польша
966 м²
€ 211,407
Бялоленка - это район Варшавы, где вы, несомненно, можете пустить корни. Это здесь, на улице…
Земельные участки
Варшава, Польша
2 168 м²
€ 704,689
Земельные участки
Варшава, Польша
2 476 м²
€ 322,144
Земельные участки
Варшава, Польша
6 249 м²
€ 880,721
Продается участок 6249м2 на ул. Отголоски Лень, на высоте ул. На реке. Ширина участка 35 м о…
Земельные участки
Варшава, Польша
660 м²
€ 523,282
Уникальный участок в Мокотуве для требовательного клиента
Земельные участки
Варшава, Польша
2 197 м²
€ 442,344
Built-up land property with an area of 2197 m2 for sale, located in Warsaw, Wawer, Wał Miedz…
Земельные участки
Варшава, Польша
3 255 м²
€ 393,217
Продается красивый участок в окружении леса, расположенный недалеко от ул. Охватывая, в стар…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 500 м²
€ 140,737
Я рад представить вам строительный участок на продажу площадью 1500 м2, расположенный в Варш…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 992 м²
€ 322,144
:: Коротко: Wawer, Zerzenie | привлекательный участок земли площадью 1992 м2, для строительс…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 467 м²
€ 523,483
Инвестиционный участок рядом со станцией High City Railway с готовым проектом и действующим …
Земельные участки
Варшава, Польша
2 432 м²
€ 392,613
Приграничные районы Урсынова, Виланова и Поусина. Прямо рядом с ботаническим садом. Участок …
Земельные участки
Варшава, Польша
1 714 м²
€ 461,068
Что мы предлагаем купить?Перспективный сюжет в Белоленке. Описание участка Участок представл…
Земельные участки
Варшава, Польша
2 000 м²
€ 400,666
Строительный участок 2000м2 / Wawer Объект продажи - строительный участок с площадью 2000 м…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 033 м²
€ 271,809
Строительный участок на продажу с строящимся домом. Дом разделен на две части. Идеальная соб…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 900 м²
€ 1,510,048
Мы рады представить вам уникальный участок 1900 м2, расположенный в Виланов Кролевский. рас…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 336 м²
€ 188,253
Площадь 1 336 м ² Участок № 24/46 4-16-44 Расположение Варшава, Белоленка - Шамоцин. Цель сю…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 714 м²
€ 453,015
Что мы предлагаем купить?Перспективное действие в Белоленке. Описание недвижимости Собственн…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 040 м²
€ 177,179
Если вы ищете хорошо освещенный участок под застройку в тихом районе, для жилья для о…
Земельные участки
Варшава, Польша
869 м²
€ 191,273
ДЕЙСТВИЯ В БЛИСК УРСНОУ 869 м2 | Для жилищного строительства | СМИ выведены на дорогу * *…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 600 м²
€ 153,018
Участок для продажи в Варшавской Белоленке на улице Олесин. Прямоугольный участок имеет пло…
Земельные участки
Варшава, Польша
5 226 м²
€ 3,051,304
Инвестиционный участок расположен между улицей Бартыцка и улицей Блюшчаньска в Варшаве. Точн…
Земельные участки
Варшава, Польша
900 м²
€ 166,709
Предметом продажи является строительный участок площадью 900 м2, расположенный на густо заст…
Земельные участки
Варшава, Польша
4 342 м²
€ 805,359
Продается участок с решением об условиях строительства. 8 домов на одну семью в зданиях-близ…
Земельные участки
Варшава, Польша
701 м²
€ 195,702
Я рад представить вам два строительных участка на продажу общей площадью 701 м2. Вы можете к…
Земельные участки
Варшава, Польша
1 241 м²
€ 187,397
Продается строительный участок в районе Билани площадью 1241м2. Предметом продажи является …
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