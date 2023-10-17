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Земельные участки в Пишский повят, Польша

7 объектов найдено
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 1 938 м²
Если вы ищете участок земли с выходом к озеру, это предложение как раз для вас!!! …
€44,853
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 1 728 м²
Вы мечтаете расслабиться в идиллическом зеленом оазисе мира? Хотите насладиться ут…
€44,056
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 2 600 м²
Если вы ищете участок для строительства дома на одну семью в Ручиане - Нида, вы п…
€57,013
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 3 015 м²
Новая более низкая цена !!! ТАК НЕ ЖДИТЕ И ЗВОНИТЕ !!! …
€26,912
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 4 974 м²
Если вы ищете большой участок земли за небольшие деньги, вы только что нашли его!…
€19,735
Земельные участки в Пишский повят, Польша
Земельные участки
Пишский повят, Польша
Площадь 24 200 м²
У вас есть идея для дома мечты? Вы думаете о гармонии, природе, мире и…
€139,543
Земельные участки в gmina Pisz, Польша
Земельные участки
gmina Pisz, Польша
Площадь 1 000 м²
Вы ищете сельскохозяйственный участок, чтобы обратить внимание на это предложение…
€4,984
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