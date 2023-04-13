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Польша
Великопольское воеводство
Купить земельный участок в Великопольское воеводство, Польша
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192 объекта найдено
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Земельные участки
Kliny, Польша
1 601 м²
€ 106,646
Большой участок на продажу на Тракт-стрит в Клини. Отличное расположение, недалеко от леса З…
Земельные участки
Познань, Польша
1 047 м²
€ 53,719
Продается участок под застройку 1043 м2 в Щепанкуве на ул. После смородины 35. Участок распо…
Земельные участки
Radzyny, Польша
3 007 м²
€ 118,182
Я рад представить вам предложение продать участок земли, расположенный на Радинском водохран…
Земельные участки
Leczyca, Польша
675 м²
€ 75,207
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Грабова. Недвижимость в …
Земельные участки
Leczyca, Польша
1 038 м²
€ 112,811
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Каштанова. Недвижимость …
Земельные участки
Grobelka, Польша
903 м²
€ 47,058
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Чмоне на ули…
Земельные участки
Пущиково, Польша
2 942 м²
€ 275,043
Участок для жилищных целей или для компании или других инвестиций – Простое расположение, ож…
Земельные участки
Bialokosz, Польша
1 258 м²
€ 33,789
HIT: постройтесь в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Бялокоски! Вторая линия здания…
Земельные участки
Kakolewo, Польша
914 м²
€ 18,265
Строительные участки для продажи на односемейное жилье. Расположение: собственность находитс…
Земельные участки
Sepno, Польша
1 510 м²
€ 81,438
Строительный участок на продажу в отличном месте – прямо у леса. NATURA 2000 сайтов по…
Земельные участки
Lusowko, Польша
1 559 м²
€ 126,778
Доброе утро, я представляю предложение земельной собственности, расположенной в Лусувко. Зем…
Земельные участки
Стеншев, Польша
844 м²
€ 69,822
Я предлагаю на продажу участок с домом для расширения / реконструкции. Сюжет не покрыт MPZP,…
Земельные участки
Lusowko, Польша
350 м²
€ 12,893
Участок, предлагаемый к продаже, расположен на участке отдыха, лежащем прямо над озером Лусо…
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 900 м²
€ 120,761
Престижное расположение в Лусовеке, расположенном на озере недалеко от Познани. Тихая обстан…
Земельные участки
Chludowo, Польша
1 440 м²
€ 64,463
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка площадью 1440 м2 ( до разделен…
Земельные участки
Bialegi, Польша
9 000 м²
€ 145,042
НЕ ИЗДАТИКОВАННЫЙ НА 03-02-2023 Я рад представить вам предложение о продаже участков от MPZP…
Земельные участки
Kotunia, Польша
8 500 м²
€ 173,406
Связываете ли вы свое будущее и деятельность со Слупкой или Стрэлковой? Вы ищете участок для…
Земельные участки
Tulce, Польша
1 194 м²
€ 74,992
Предложение в стадии подготовки Swarzędz / Zalasewo Район, охватываемый изучением условий и …
Земельные участки
Бук, Польша
1 034 м²
€ 41,901
D Z I A Ł K A Идеальное расположение для вашей компании или капиталовложений. Предложение о …
Земельные участки
Moscienica, Польша
2 522 м²
€ 182,431
Я приглашаю вас купить прекрасно расположенный участок в городе Боровец недалеко от Познани,…
Земельные участки
Lipa, Польша
1 906 м²
€ 38,678
Я рекомендую на продажу красивый участок в Липе в коммуне. Ryczywół. Недвижимость разделена …
Земельные участки
Tulce, Польша
1 001 м²
€ 94,640
Строительный участок в Гарбахе – очень привлекательное место недалеко от долины Михалувка. В…
Земельные участки
Lopuchowo, Польша
997 м²
€ 45,124
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Лопухове, на улице Смардзова. Недвижимост…
Земельные участки
Загурув, Польша
27 500 м²
€ 31,157
Сельскохозяйственный участок для выращивания, KRUS и других не строительных целей! Сельскохо…
Земельные участки
Sekowo, Польша
10 905 м²
€ 421,159
Я предлагаю на продажу участок АГ в Сенкуве в коммуне Душники. Расположен недалеко от пересе…
Земельные участки
Baranowo, Польша
1 554 м²
€ 197,687
Участок для продажи в самом сердце Пшемежув. Расположение и план пространственного развития …
Земельные участки
Познань, Польша
430 м²
€ 39,752
Я продам развлекательный участок, расположенный на GDPR. Кароль Марцинковский на улице Домбр…
Земельные участки
Msciszewo, Польша
818 м²
€ 46,199
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Мурована Гослини, на улице Сильвестра Рад…
Земельные участки
Познань, Польша
1 970 м²
€ 257,853
Я рекомендую предложение участка под застройку, расположенного в ПОЗНАНИУ на ул. ŁOPIANOWA (…
Земельные участки
Niepruszewo, Польша
3 788 м²
€ 178,346
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Niepruszew н…
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