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Земельные участки в Engures novads, Латвия

4 объекта найдено
Земельные участки у моря в Engures novads, Латвия
Земельные участки у моря
Engures novads, Латвия
Эксклюзивная земельная собственность в совершенно особенном месте, отличающемся от своей уни…
€880,000
Земельные участки с подвалом в Engures novads, Латвия
Земельные участки с подвалом
Engures novads, Латвия
Площадь земельного участка: 2279 м. кв. Площадь застройки: 867.4 м. кв. Этажность: 2.5 этажа…
€400,000
Земельные участки 65 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лапмежциемс, Латвия
Земельные участки 65 комнат для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лапмежциемс, Латвия
Комнаты 65
Площадь 1 800 м²
Этаж 2/2
Предлагаем уникальный участок площадью 8.2 гектара. На участке функционирует гостиница ( 180…
€500,000
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Engures novads, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Engures novads, Латвия
Предлагаем на продажу эксклюзивную недвижимость в элитном районе Латвии между рыбацками посё…
€880,000
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