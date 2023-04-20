Недвижимость в Германии — перспективы, регионы и цены

Спрос на недвижимость в Германии остается высоким. Связано это с высокой доходностью активов и хорошим ростом экономики страны. Все инвестиции имеют юридическую защищенность, что говорит о надежности совершаемых сделок. Предсказуемость развития рынка недвижимости в этом направлении особенно привлекает внимание инвесторов. Дополнительным преимуществом является отсутствие каких-либо ограничений при покупке жилья иностранцами.

Общая информация о рынке недвижимости в Германии

Аналитики рынка недвижимости заявляют об инвестиционной привлекательности таких городов Германии, как Берлин, Мюнхен и Франкфурт. Пару лет назад Великобритания вышла из состава Европы, и Германия заняла верхнюю ступень в данном секторе экономики.

Образовавшийся за последние годы поток мигрантов способствовал подорожанию квартир. В стране низкий уровень безработицы, действуют социальные гарантии для приезжих. Иностранцы, переехавшие в страну на ПМЖ, спешат купить недвижимость в Германии. Низкие ставки по ипотечному кредитованию способствуют вниманию заинтересованных лиц.

Несмотря на низкий процент кредитов, немцы все же предпочитают арендовывать жилье в экономических районах Германии. Не менее востребована коммерческая недвижимость, в частности доходные дома, офисы и общежития для студентов.

Перспективные регионы

Иностранные граждане отдают предпочтение покупке ликвидных объектов в больших городах. Высоким спросом пользуется элитное жилье, располагающееся на многочисленных курортах Германии.

Экономически выгодными для проживания остаются города: Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Штутгарт. В числе курортных городов — Баден-Баден и населенные пункты, расположенные на побережье Боденского озера.

В восточной Германии цены на вторичное жилье ниже, чем в других регионах. Здесь можно найти недорогие двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, доставшиеся в наследство от ГДР. Пользуется спросом недвижимость в Южной и Западной части страны. Жилье здесь характеризуется высоким качеством строительства и рентабельностью.

Особенности и преимущества покупки жилья в Германии

Законодательство страны не запрещает покупку жилья нерезидентами. Более того, иностранцам предоставляется право заемного финансирования. Процесс покупки жилья полностью прозрачен и занимает от двух недель до одного года. В среднем покупка и регистрация однокомнатной квартиры, пентхауса или виллы занимает около 1-2 месяцев.

При заключении сделки будущему собственнику необходимо заплатить налог на приобретение недвижимости и комиссионные риелтору. В среднем затраты составляют:

3-6% от стоимости объекта — налог на приобретение недвижимости;

1-1,5% — услуги нотариуса;

3,5-5% — комиссия риэлтора.

При обращении к риэлторам решается большинство задач, связанных с быстрым оформлением недвижимого имущества. Плюсы такого взаимодействия:

нет необходимости присутствовать при заключении договора;

сделка проходит исключительно в рамках немецкого законодательства, исключены «подводные камни»;

требуется минимум затрат по времени.

Коммерческая и доходная недвижимость, приобретенная в Германии, способна приносить неплохую ежегодную прибыль. Популярность данного направления неизменно высокая, примерно в пять раз выше, чем в других европейских городах.