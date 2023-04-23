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Хорватия
Шибенско-Книнская жупания
Земельные участки в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Рогозница, Хорватия
703 м²
€ 232,000
Рогозница, строительный участок 703м2, в зоне М1 для строительства жилого здания. Земля расп…
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 770,000
Продается строительный участок 7000 м2 в пртигороде Примоштена, поселке Везац, в 2 км от мор…
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 320,000
Продается земельный участок 4000 м2 с прекрасным панорамным видом, расположенный в тихом мес…
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 700,000
Продается участок под застройку, расположенный в 200 м от моря на Шибенской Ривьере, в непос…
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 720,000
Продается земельный участок 1100 м2, расположенный в привлекательном месте в пригороде Примо…
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 6,000,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается уникальный участок площадью 8500 м2, расположенный…
Земельные участки
Primosten, Хорватия
€ 560,000
Продается участок под застройку, площадью 1400 м2, расположенный недалеко от Примоштена, все…
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
3 250 м²
€ 260,000
Земельные участки
Bilice, Хорватия
4 033 м²
€ 403,300
Земля под застройку, Врулье Билице, 4 033 м2 Участок под застройку состоит из 2 участков общ…
Земельные участки
Razanj, Хорватия
594 м²
€ 184,140
Рогозница, Калебова Лука, участок под застройку 594 м2 для строительства жилого дома. В неб…
Земельные участки
Raslina, Хорватия
874 м²
€ 100,000
Участок под застройку с видом на море 874 м2, Раслина под Шибеником Земля под застройку расп…
Земельные участки
Raslina, Хорватия
1 105 м²
€ 165,750
Поселок Раслина, недалеко от Шибеника, участок под застройку 1105 м2.Этот участок под застро…
Земельные участки
Муртер, Хорватия
184 000 м²
Цена по запросу
Остров в архипелаге Шибеник Общая площадь острова составляет 184 000 м2. Остров расположен н…
Земельные участки
Primosten, Хорватия
1 300 м²
€ 429,000
Примоштен, первый ряд от моря Земля под застройку 1200 м2, первый ряд от моря, под строител…
Земельные участки
Podgreben, Хорватия
1 050 м²
€ 110,000
Земля с разрешением на строительство виллы с бассейном, 2419 м2, Примостен Земля под застрой…
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