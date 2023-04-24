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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Opcina Vela Luka
Земельные участки в Opcina Vela Luka, Хорватия
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12 объектов найдено
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Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
720 м²
€ 120,000
Участок под застройку 150 м до моря, залив Градина, Вела Лука В бухте Градина, которая наход…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
592 м²
€ 79,920
Земля 592 м2, Вела Лука, остров Корчула Земля 592 м2 расположена в Вела Лука на острове Корч…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
13 745 м²
€ 500,000
Земельный участок 13 745 м2 у моря, залив Тудоровица, Вела Лука Земля площадью 13 745 м2 рас…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
2 742 м²
€ 240,000
Строительство и сельскохозяйственные угодья, 2742 м2, Вела Лука Площадь земельного участка 2…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 199 м²
€ 130,000
Building land 1,199 m2, Vela Luka Building land of 1,199 m2, located in Vela Luka in the are…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
8 172 м²
€ 1,634,400
Земля под застройку, первый ряд к морю, площадь 8 172 м2, Вела Лука, Корчула Редкая возможно…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 210 м²
€ 150,000
Земля с видом на море, площадь 1210 м2, Будущее, Вела Лука Земля под застройку расположена в…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 000 м²
€ 200,000
Корчула - Вела Лука. Участок под застройку 1000 м2, до моря 70м. Участок правильной формы (…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 962 м²
€ 500,000
Корчула, в 4,5 км от Вела Лука, участок под застройку в 1-м ряду площадью 1962 м2, окруженны…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
550 м²
€ 82,500
KORCULA, VELA LUKA, участок под застройку 550м2 расположен вдоль дороги. Он расположен в тих…
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
753 м²
€ 90,000
Земельный участок с видом на море, площадь 753 м2, Вела Лука Страна расположена в Вела Лука …
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
575 м²
€ 65,000
Земельный участок 350 м до моря, 550 м2, Вела Лука Земля находится в Вела Лука на острове Ко…
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