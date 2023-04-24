Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Земельные участки в Opcina Solta, Хорватия
Очистить
14 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Rogac, Хорватия
€ 159,000
Продается участок под застройку площадью 1019 м2, расположенный во втором ряду от моря в пос…
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 749 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в тихо…
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
€ 250,000
Продается фантастический участок под застройку с проектом и разрешением на строительство эли…
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
857 м²
€ 90,000
Шолта, Маслиница - участок под застройкуУчасток площадью 857 м2 расположен в зоне М1, в 250 …
Земельные участки
Gornja Krusica, Хорватия
1 623 м²
€ 243,450
Горня Крушица, о. Шолта - 2 участка под застройку на продажу.Один участок площадью 1623 м2 р…
Земельные участки
Necujam, Хорватия
1 200 м²
€ 850,000
Нечуям, Шолта, 1-й ряд — земельный участок с проектом и разрешением на строительство элитной…
Земельные участки
Necujam, Хорватия
2 709 м²
€ 325,080
Attractive building plot of 2,709 m2 in Nečujmo, island of Šolta. The building plot of 2,709…
Земельные участки
Necujam, Хорватия
5 500 м²
€ 330,000
Шолта, Некуям, земля под застройку ок. 500 м2, правильной формы. К участку ведет дорога, вдо…
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
3 145 м²
€ 350,000
Шолта, Горное Село, земля под застройку 3145 м2 для строительства жилого дома. Размеры земе…
Земельные участки
Necujam, Хорватия
2 000 м²
€ 200,000
Расположение между Нечуймом и Стоморской.Строительный участок 150м от моря 2000м2 (возможнос…
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
500 м²
€ 70,000
Шолта, Крушука Донья земля под застройку 500 м2, примерно в 150 м от моря, с видом на море …
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
1 290 м²
€ 154,800
SOLTA, STOMORSKA-земля под застройку с открытым видом на море 3 участка подряд, каждый из 43…
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
7 345 м²
€ 88,140
Шолта, Стоморска, сельскохозяйственная земля 7345м2 с открытым видом на море, Сплит, Брач …
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
507 м²
€ 200,000
Шолта, Донье Село, участок под застройку 507 м2, строительство началось. Разрешение на стро…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты