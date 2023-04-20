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Земельные участки в Opcina Kanfanar, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
€ 790,000
КАНФАНАР – Истрия, Хорватия Ореховые и оливковые плантации и сельскохозяйственные и строите…
Земельные участки в Канфанар, Хорватия
Земельные участки
Канфанар, Хорватия
2 829 м²
€ 500,000
Канфанар — Проект с разрешением на строительство Земельный участок площадью 2 829 м2 под ст…
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