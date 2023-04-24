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Земельные участки в Opcina Dugi Rat, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Jesenice, Хорватия
Земельные участки
Jesenice, Хорватия
512 м²
€ 105,000
Дуги Рат, Есенич, земля под застройку 512 м2 для строительства семейного дома или объекта дл…
Земельные участки в Jesenice, Хорватия
Земельные участки
Jesenice, Хорватия
957 м²
€ 145,000
Есенице, Sumpetar, земля под застройку, M1, 957m2 с открытыми видами. Асфальтовая дорога вед…
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