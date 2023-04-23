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Земельные участки в Grad Sibenik, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 700,000
Продается участок под застройку, расположенный в 200 м от моря на Шибенской Ривьере, в непос…
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
€ 6,000,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается уникальный участок площадью 8500 м2, расположенный…
Земельные участки в Шибеник, Хорватия
Земельные участки
Шибеник, Хорватия
3 250 м²
€ 260,000
Земельные участки в Raslina, Хорватия
Земельные участки
Raslina, Хорватия
874 м²
€ 100,000
Участок под застройку с видом на море 874 м2, Раслина под Шибеником Земля под застройку расп…
Земельные участки в Raslina, Хорватия
Земельные участки
Raslina, Хорватия
1 105 м²
€ 165,750
Поселок Раслина, недалеко от Шибеника, участок под застройку 1105 м2.Этот участок под застро…
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