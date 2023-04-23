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Земельные участки в City of Velika Gorica, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки в Велика-Горица, Хорватия
Земельные участки
Велика-Горица, Хорватия
4 368 м²
€ 349,000
I23917 Сельница Щитаревская
Земельные участки в Jagodno, Хорватия
Земельные участки
Jagodno, Хорватия
5 431 м²
€ 165,000
ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕЗДАНИЕ земли в промышленной зоне 5431 м2. В непосредственной…
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