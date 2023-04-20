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Земельные участки в Obzor, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
€ 12,500
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
14 561 м²
€ 1,383,500
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
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