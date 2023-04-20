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Земельные участки в Бяла, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки в Gospodinovo, Болгария
Земельные участки
Gospodinovo, Болгария
€ 195,000
Земельные участки 2 спальни в Gospodinovo, Болгария
Земельные участки 2 спальни
Gospodinovo, Болгария
3 ванных комнат 136 м²
€ 149,000
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