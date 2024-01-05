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Вилла 3 спальни
Sommavilla, Италия
5
2
130 м²
В тихой атмосфере старого города Кастелло-ди-Бренцоне есть трехуровневый таунхаус, который п…
€520,000
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Вилла 3 спальни с верандой
Lazise, Италия
9
3
204 м²
Добро пожаловать в рай на берегу озера, о котором вы всегда мечтали! Эта великолепная вилла…
€2,65 млн
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Вилла 2 спальни с оптоволокном
Bardolino, Италия
7
3
344 м²
В самом престижном районе городка Лацизе, всего в 600 метрах от центра, мы предлагаем виллу …
€1,15 млн
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Вилла 4 спальни с верандой
Bardolino, Италия
8
3
300 м²
Утопающая в зелени вилла в нескольких минутах езды от озера Гарда и центра городка Бардолино…
€1,55 млн
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Вилла 2 спальни
Torri del Benaco, Италия
3
2
175 м²
В одном из самых привлекательных и востребованных мест романтического Торри-дель-Бенако, в 5…
€790,000
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Вилла 10 спален с дорогой
Bardolino, Италия
16
5
451 м²
Бардолино, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу, построенную на участке площадью …
€1,89 млн
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Вилла 8 спален с верандой, с дорогой, с обустройством для инвалидов
Peschiera del Garda, Италия
13
4
310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
€1,10 млн
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Вилла 17 спален с дорогой, с обустройством для инвалидов
Верона, Италия
24
19
31 000 м²
Мы рады возможности представить этот превосходный агритуризм, расположенный всего в 10 минут…
€9,00 млн
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Вилла 21 спальня
Cerea, Италия
26
3
2 300 м²
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
€4,00 млн
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Вилла 6 спален с дорогой
Caprino Veronese, Италия
15
4
624 м²
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
€1,45 млн
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
8
4
600 м²
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
€400,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
€340,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
4
250 м²
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
€1,10 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
300 м²
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
€1,10 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Albisano, Италия
4
150 м²
VB-090316-4. Продается великолепная вилла в Торри дель БенакоПродается великолепная вилла в …
€1,60 млн
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
3
270 м²
VB-090316-1. Продажа виллы в Лацизе, ИталияПлощадь 270mq, три этажа Бассейн di 6m x 12m. 1 …
€2,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Albisano, Италия
6
380 м²
VB-090316. Торри дель Бенако : вилла в стиле Либерти с видом на озероРасположение: Лучшее …
€1,65 млн
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Вилла 5 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
6
800 м²
VB-090316-2. Дом в Италии - Сан-Джорджо-ди-ВальполичеллаВилла 800 кв.м. на двух уровнях. При…
€2,20 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
300 м²
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
150 м²
VB-VTDB. Вилла в Торри-дель-Бенако с видом на озеро ГардаВилла расположена в спокойной и зел…
€1,70 млн
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
350 м²
VB-VGRAD. Превосходная вилла с видом на озеро в Тори-дель-БенакоВилла с великолепным видом н…
€1,75 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
380 м²
VB-VGDR. Вилла в стиле Либерти с видом на озеро в Торри-дель-БенакоВилла расположена на бере…
€1,75 млн
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Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
4
170 м²
ABI-2003E. Красивая вилла с бассейном и видом на озеро ГардаВ спокойном месте, рядом с озеро…
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
260 м²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
€870,000
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
350 м²
VB-020218-3. ТОРРИ-ДЕЛЬ-БЕНАКО ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ОЗЕРОВилла с превосходным видом…
€1,65 млн
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Вилла 2 спальни
Magugnano, Италия
3
150 м²
VB-020218. Красивая вилла в Брензоне, с бассейном и видом на озероКрасивая вилла в Брензоне,…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4
1 000 м²
VB-020218-1. Вилла в БордолиноВилла в Бордолино, 3 спальни, 4 ванны, 2 огромные террасы с ви…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4
350 м²
VB-020218-2. Красивая вилла в БардолиноКрасивая вилла в Бардолино. Площадь 350 кв.м, 3 спаль…
€1,35 млн
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Вилла 5 спален
Bardolino, Италия
6
500 м²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Красива…
€2,50 млн
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Red Feniks
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