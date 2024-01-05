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Пентхаусы в Верона, Италия

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Bardolino, Италия
Пентхаус 3 спальни
Bardolino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этот предстоящий пентхаус с видом на озеро площадью 140 кв. м в Бардолино является окончател…
€2,30 млн
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Пентхаус 3 спальни в Malcesine, Италия
Пентхаус 3 спальни
Malcesine, Италия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Мы предлагаем к продаже элегантный пентхаус, расположенный на третьем и последнем этаже здан…
€810,000
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Пентхаус 4 спальни в Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни
Bussolengo, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
€530,000
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Параметры недвижимости в Верона, Италия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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