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Производственные здания в Умбрия, Италия

Терни
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3 объекта найдено
Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
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Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 8 686 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
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Производство в Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
Площадь 4 300 м²
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
Цена по запросу
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